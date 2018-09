Bloqueios na Cidade do Rock começarão mais cedo A prefeitura do Rio informou que começará mais cedo os bloqueios de trânsito no entorno da Cidade do Rock para a segunda etapa do Rock in Rio, de quinta-feira a domingo. Após reunião ontem, órgãos municipais, Polícia Militar, Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado (Fetranspor) e a vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, decidiram pelo início dos bloqueios às 11h.