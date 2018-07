Bloqueios nas rodovias têm início nesta segunda-feira

A Polícia Rodoviária Federal ficou encarregada de coordenar a montagem, com forças policiais locais, do cinturão de proteção, sobretudo no limite com Mato Grosso do Sul, por onde entra a maior parte do contrabando, drogas e armas que alimentam o crime organizado. Segundo o ministro, a contenção de fronteira será "uma colaboração valiosa" que as forças federais darão ao esquema de segurança paulista.

A blindagem do entorno paulista será feita em comum acordo com o governo estadual. "Vamos pegar o modal terrestre e criar um rigoroso esquema de fiscalização nos 14 pontos nevrálgicos de entrada, em ações conjuntas da PF e PRF com a polícia estadual e assim controlar o ingresso de armas, drogas e contrabando em São Paulo", explicou Cardozo. "Também exerceremos controle mais rígido nos aeroportos e portos", garantiu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo