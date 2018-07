Bloqueios por tempo menor e mais multas Se por um lado o trânsito de São Paulo sofreu com um maior número de veículos obstruindo as vias, por outro diminuiu a quantidade de bloqueios por grandes períodos de tempo. Se ultrapassar 60 minutos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pode enquadrar os motoristas na lei de eventos, fazendo-os pagar multas e despesas para a remoção do veículo e de possíveis cargas na pista. Entre 2008 e o ano passado, houve redução de 23,6%.