Blumenau faz levantamento das condições das escolas

A Gerente Regional de Educação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Blumenau, Elisete Maria Passold, divulgou neste domingo, 30, um boletim parcial sobre as condições das escolas estaduais da região. Das 48 unidades escolares, pelo menos 21 estão em situação delicada, com riscos de desmoronamento, e 19 servem de abrigo. Diante do grande número de pessoas desalojadas e desabrigadas, que por tempo indeterminado permanecerão nos abrigos provisórios instalados nas escolas, diretores foram orientados sobre como proceder na administração dos abrigos, garantindo atendimento adequado à população afetada pelas inundações e deslizamentos de terra. Blumenau - Situação Delicada EEB Governador Celso Ramos (Rua da Glória, 888, Garcia) - desmoronamento do morro nos fundos, queda de postes e banheiros; EEB Jonas Rosário Coelho Neves (Rua Denis Diderot, s/n, Fidélis) - desmoronamento de parte do terreno; EEB Luiz Delfino (Rua São José, 222, bairro Petrópolis) - alagamento; EEB Professor Heriberto Joseph Muller (Rua Guttemberg, 80, Fortaleza) - enchente na parte administrativa e inferior de toda a escola - 14 salas de aula; EEB Professor João Widemann (Rua 4 de Fevereiro, 64, Itoupava Norte) - alagamento; EEM Elza Pacheco (Rua Engenheiro Paul Werner, 1.334, Itoupava Seca) - alagamento; CEJA - Centro de Educação de Jovens e Adultos (Rua Engenheiro Paul Werner, 608, Itoupava Seca) - alagamento; EEB Adolpho Konder (Rua Uberaba, 99, Velha) - enchente e queda de muro; EEB Padre José Maurício (Rua Progresso, 2053, Progresso) - queda de barranco e alagamento; EEB Pedro II (Rua Alameda Rio Branco, 590, Jardim Blumenau) - enchente em 15 salas de aula (prédio novo); EEB Ilse Karsten (Rua Walter Wachholz, s/n, Testo Salto) - enchente; EEB Norberto Lanser (Rua Alfredo Lanser, 133, Tribess) - deslizamento de terra. Gaspar - Situação Delicada EEB Frei Godofredo (Rua MAnoel Bittencourt, 330, Sete de Setembro) - enchente; EEB Frei Policarpo (Rua Bonifácio Haendchen, 4400, Belchior) - enchente; EEB Honório Miranda (Rua São Pedro, 180, Centro) - deslizamentos; EEB Ivo D`aquino (Rua José Honorato Müller, 259, Coloninha) - alagamento e queda de muro; EEB Marina Vieira Leal (Rua Lino Vicente Alberice, 200, Barracão) - alagamento. Pomerode - Situação Delicada EEF Testo Central Alto (Rua dos Atiradores, 5427, Testo Central Alto) - enchente ( parte velha). Ilhota - Situação Delicada EEB Marcos Konder (Rua Almirante Tamandaré, 134) - enchente; Luís Alves - Situação Delicada EEB João Gaya (Rua Baltazar Schmidt, 235, Centro); EEB Gov. Irineu Bornhausen (Rua Geral, s/n, Rio Peixe). Blumenau - Abrigo EEB Governador Celso Ramos (Rua da Glória, 888, bairro Garcia); EEB Santos Dumont (Rua Amazonas, 2771, Garcia); EEB Pedro II - parte antiga (Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro); EEB Jonas Rosário Coelho Neves (Rua Denis Diderot, s/n, Fidélis); EEB Comendador Arno Zadrozny (Rua Carl Heinz Buechler, 171, Garcia); EEB Hermann Hamann (Rua August Reinhold, s/n, Fortaleza); EEB Júlia Lopes de Almeida (Rua Venezuela, 127, Ponta Aguda); EEB Victor Hering (Rua Antônio Cândido de Figueiredo, 399, Vila Nova); EEB Max Tavares d"Amaral (Rua Vereador Romário Conceição Badia, 365, Itoupava Norte); EEB Hercílio Deeke ( Rua José Reiter, 581, Velha) - ginásio de esportes; EEB Padre José Maurício (Rua Progresso, 2053, Progresso); EEB João Durval Müller ( Rua Carl Kaun, 60, Velha Central); EEB Izolete Muller ( Rua Adriano Schaeffer, 77, Valparaíso); EEB José Vieira Corte (Rua Udo Schdrack, 41, Progresso); EEB Nilo Borghesi (Rua Jordão, 357, Progresso). Gaspar - Abrigo EEB Frei Godofredo (Rua Manoel Bittencourt, 330, Sete de Setembro); EEB Arnoldo Agenor Zimmermann (Rua Adriano Kormann, 599, Bela Vista); Ilhota - Abrigo EEB Valério Gomes (Rua José Geraldino Bittencourt, s/n, Pedra de Amolar). Luís Alves - Abrigo da Celesc EEB João Gaya (Rua Baltazar Sshmidt, 235, Centro).