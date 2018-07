BM&FBovespa aperta cinto e estabiliza lucro no 3o tri

A terceira maior operadora de bolsas do mundo por valor de mercado anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 292 milhões de reais entre julho e setembro, uma queda residual de 0,3 por cento ante o apurado em igual etapa de 2010.

A companhia teve uma receita líquida apenas 0,9 por cento maior na comparação anual, para 493,7 milhões de reais, a despeito do avanço de mais de 10 por cento do volume médio negócios, num período de alta volatilidade dos mercados.

Segundo a BM&FBovespa, isso se deveu a dois fatores principais. Primeiro a receita operacional extra de 40 milhões de reais no terceiro trimestre do ano passado, com as ofertas de ações de Banco do Brasil e Petrobras.

Depois, os descontos concedidos aos operadores de alta frequência (HFT, na sigla em inglês), cuja participação no volume cresceu de 4,6 para 7,8 por cento dos volumes da bolsa.

Com isso, a receita média por contrato caiu em quase todos os mercados. Restou à companhia apertar os cintos, cortando as despesas, que caíram 6,6 por cento no critério que exclui os gastos com o plano de opções e ações, para 136,3 milhões de reais.

Dessa forma, a instituição conseguiu elevar seu Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 2,5 por cento, para 347,5 milhões de reais. Além disso, a margem Ebitda subiu 3,4 pontos percentuais, para 70,4 por cento.

"O foco da companhia no controle de custos ao longo do ano começa a dar resultados", comentou em relatório o diretor financeiro e de relações com investidores da BM&FBovespa, Eduardo Refinetti Guardia.

Junto com os resultados trimestrais, a bolsa anunciou a redução dos orçamentos de 2011 para investimentos e despesas. A previsão de despesas operacionais ajustadas saiu da faixa de 580 milhões a 590 milhões de reais para a de 615 milhões a 635 milhões de reais. E a estimativa de investimentos caiu para a faixa de 180 milhões a 210 milhões de reais, ante a anterior, de 235 milhões a 255 milhões de reais.

Em setembro, a companhia anunciou uma enxugamento na estrutura diretiva como parte de um plano de redução de custos para ganhar eficiência, em meio a um cenário de maior pressão de grandes investidores por descontos nas tarifas de negociação e de um mercado adverso para renda variável e câmbio.

Em meio ao aprofundamento da crise de dívida soberana da zona do euro, o mercado de ofertas públicas de ações levantou apenas 19 bilhões de reais em 2011 até outubro. Nos primeiros 10 meses de 2010 haviam sido captados com esse instrumento 148,8 bilhões de reais, segundo dados da Anbima.

Além disso, com a implementação pelo governo da cobrança de IOF para operações de derivativos cambiais, para tentar debelar a alta do real contra o dólar, a BM&FBovespa viu sua receita média com contratos de câmbio cair 10,5 por cento.