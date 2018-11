BM&FBovespa espera integração com Bolsa do Chile em 2012 A bolsa de valores de São Paulo espera integrar em 2012 a sua plataforma de operações com a de Santiago, no Chile, o primeiro de uma série de acordos com outros mercados de valores na América Latina em busca de uma carteira regional mais atrativa para os investidores estrangeiros em tempos de turbulências.