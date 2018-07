BM&FBovespa: queda no juro é positiva para volumes

O chamado segmento de derivativos da operadora de bolsa, a terceira maior do mundo, está se beneficiando com a expectativas de que as taxas no país podem, em breve, atingir patamares mais baixos recordes, disse Guardia em uma teleconferência para discutir os resultados do primeiro trimestre.

"Os volumes na BM&F estão reagindo positivamente" para expectativas de menores taxas, disse Guardia. "Vemos que os volumes estão crescendo acima da tendência no ponto mais longo da curva".

As ações da empresa subiam 1,178 por cento, a 10,31 reais, nesta sexta-feira, enquanto o Ibovespa avançava 0,63 por cento.

Na quinta-feira, a empresa divulgou um crescimento acima do esperado nas linhas de receita e Ebitda, embora o lucro tenha vindo levemente abaixo do esperado pelo mercado no primeiro trimestre.

(Por Guillermo Parra-Bernal)