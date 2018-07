BM&FBovespa tem lucro líquido de R$217,2 mi no 4o tri

A previsão média de cinco analistas consultados pela Reuters apontava para lucro de 255,6 milhões de reais.

A queda sazonal no volume de negócios fez a companhia ter piora em vários dos principais indicadores operacionais do terceiro para o quarto trimestre, a despeito da melhora no comparativo anual.

Assim, a receita líquida de outubro a dezembro, de 499,2 milhões de reais, crresceu 5,9 por cento no ano a ano, mas recuou 4,3 por cento na base sequencial.

Da mesma forma, o resultado operacional evoluiu 35,4 por cento contra o quarto trimestre de 2011, para 243,1 milhões de reais, mas recuou 29,9 por cento contra o apurado entre julho a setembro de 2012.

Ainda, as despesas de 256 milhões de reais caíram 12,2 por cento quando comparado com o último trimestre de 2011, mas subiram 46,5 por cento contra o trimestre imediatamente anterior. Segundo a bolsa, a companhia teve despesas não recorrentes no fim de 2012 em meio a provisões para benefícios a empregados.

A empresa reafirmou seu orçamento de despesas ajustadas entre o intervalo de 560 milhões a 580 milhões para 2013 e de investimento entre 260 milhões e 290 milhões de reais para este ano e de 170 milhões a 200 milhões de reais para 2014.

(Por Aluisio Alves)