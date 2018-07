BM&FBovespa tem lucro líquido de R$276,5 mi no 3º tri

O lucro líquido ficou 5,3 por cento abaixo do obtido em igual etapa de 2011. O resultado também veio abaixo da média das estimativas de sete analistas obtidas pela Reuters, que aponta para lucro de 297,1 milhões de reais no período, queda de 1 por cento na comparação trimestral e alta de perto de 2 por cento na anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no período foi de 375,58 milhões de reais, 8,1 por cento acima do auferido em igual etapa do ano passado. A margem Ebitda subiu de 70,4 por cento para 72 por cento.

De julho a setembro, a receita líquida da companhia somou 521,6 milhões de reais, um avanço de 5,7 por cento no ano a ano.

(Por Aluisio Alves)