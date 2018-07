BMW deve decidir sobre fábrica no Brasil em até 4 semanas

O diretor de vendas da montadora, Ian Robertson, disse que todas as fábricas no mundo estão operando na capacidade máxima.

Segundo ele, a montadora não vê nenhuma necessidade de programas de corte de custos, como ocorreu com a rival Mercedes, apesar de ver o próximo ano com cautela.

"Os mercados continuarão desafiadores na Europa em 2013 e provavelmente em 2014", disse Robertson nesta quinta-feira, em evento do setor em Paris. "Vamos entrar no próximo ano com cautela, mas temos nossa base de custo sob controle e sabemos quais alavancas puxar".

(Por Christiaan Hetzner)