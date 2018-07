BMW deve produzir primeiros carros no Brasil no fim de 2014

A fábrica deve começar a ser construída em abril do próximo ano, e os primeiros veículos deverão ser produzidos no final de 2014.

"A BMW hoje ocupa uma posição de liderança, de dominância no mercado de veículos de luxo no Brasil. Nossa meta é chegar a 30 mil carros por ano na fase inicial que pode crescer ao longo do tempo", disse Ian Robertson, vice-presidente de Vendas e Marketing e membro do Conselho de Administração da BMW AG, após encontro com a presidente Dilma Rousseff.

O executivo disse ainda que cerca de mil empregos devem ser criados como consequência da instalação da fábrica.

O Brasil é o único país dos Brics, formado também por Rússia, China, Índia e África do Sul, a não ter uma unidade da companhia alemã. De janeiro a setembro, as vendas da BMW no Brasil somaram 6.189 unidades, uma queda de quase 30 por cento em relação ao mesmo período de 2011, por conta das medidas tomadas pelo governo para reduzir a importação de veículos e à desaceleração da economia.

O executivo não quis adiantar quais modelos serão produzidos em Santa Catarina, mas o governo do Estado divulgou no sábado em seu site que inicialmente a fábrica deverá produzir três modelos: Sedan Série 3, Hatch Série 1 e X1 Crossover.

Robertson acrescentou que a instalação da fábrica ocorrerá de acordo com o novo regime automotivo, mas disse que a montadora já avaliava o investimento antes do novo regime ser anunciado.

O novo regime automotivo, que entra em vigor no próximo ano, estimula a instalação de fábricas no Brasil, já que exige que pelo menos oito etapas de fabrição sejam realizadas em solo brasileiro para que as montadoras possam usufruir de uma redução de 30 pontos percentuais do Imposto sobre Produto Industrializados (IPI).

Na próxima segunda-feira, o Governo de Santa Catarina e a BMW finalizarão a parte burocrática do acordo para assinatura do protocolo para instalação da fábrica, disse o governador do Estado, Raimundo Colombo (PSD), a jornalistas após encontro no no Palácio do Planalto.

Essa será a primeira fábrica de automóveis a se instalar em Santa Catarina. A fábrica da BMW será construída no município de Araquari, no litoral norte do Estado, próximo ao porto de Ilha de São Francisco do Sul.

(Por Maria Carolina Marcello; Texto de Anna Flávia Rochas)