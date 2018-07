BNDES anuncia medidas de apoio emergencial a SC O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje medidas de apoio ao governo de Santa Catarina e às empresas localizadas nos municípios catarinenses que declararam estado de calamidade pública ou situação de emergência por causa das enchentes. O Programa de Apoio Emergencial a Santa Catarina (Paesc) foi criado com dotação de R$ 100 milhões para financiamento de capital de giro a micro, pequenas e médias empresas. Outras medidas aprovadas foram a ampliação do Programa de Apoio à Revitalização de Empresas (Revitaliza), com condições especiais de financiamento, e a criação do Programa de Refinanciamento de Créditos (Refin Especial), também para empresas da região. Além dos três programas, será refinanciado o crédito concedido pelo BNDES ao Estado para pagamento de dívidas com as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) no período do apagão, o que, segundo o banco, permitirá um alívio de caixa para o Tesouro estadual. Os municípios afetados por enchentes também terão prioridade na obtenção dos recursos financeiros do Programa de Intervenções Viárias (Provias), voltado para obras municipais de infraestrutura.