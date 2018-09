BNDES anuncia R$ 1,6 bi para o metrô de São Paulo O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou hoje que financiará o metrô de São Paulo, no valor de R$ 1,6 bilhão. O contrato será assinado amanhã, em São Paulo. As informações são do BNDES. Mais cedo, a ministra do Turismo, Marta Suplicy, havia afirmado que o valor seria de R$ 1,5 bilhão, durante a apresentação do Plano de Mobilidade Urbana para a Copa de 2014.