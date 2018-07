BNDES anuncia R$ 5 bi para renovação do Profarma O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quinta-feira a renovação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (BNDES Profarma), com orçamento de R$ 5 bilhões. O anúncio da renovação foi feito nesta quinta-feira à tarde pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em São Paulo.