BNDES apoia vendas internacionais de Super Tucanos da Embraer

O presidente da Embraer Defesa e Segurança, Luiz Carlos Aguiar, disse que o BNDES ajudou a financiar os seis Super Tucano, modelo de ataque leve, vendidos à Guatemala e outros três do mesmo tipo comprados pelo Senegal.

"Há uma linha de crédito como parte da estratégia destinada à defesa", disse Aguiar a jornalistas em evento no Rio de Janeiro.

"Não é muito diferente do que vemos em todo o mundo", adicionou, comparando com o programa de garantias financeiras sobre as exportações europeias de defesa.

O financiamento estatal ajuda a Embraer a encontrar compradores para seus modelos comerciais há muito tempo, mas empréstimos do BNDES para equipamentos militares para países com acesso limitado aos mercados de crédito destacam um foco diplomático mais forte.

"Do ponto de vista de nossa estratégia de defesa, este é um momento de relações mais próximas com o continente africano e especialmente com o Senegal", disse o ministro da Defesa, Celso Amorim, em cerimônia de assinatura com o chefe das forças armadas do Senegal.

(Reportagem adicional de Guillermo Parra-Bernal)