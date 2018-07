BNDES aprova crédito de R$ 423 mi para Metrô do Rio O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 423 milhões para o Metrô do Rio. De acordo com a instituição, os recursos serão usados para o aumento da capacidade de transporte de passageiros dos atuais 550 mil para 1,1 milhão por dia até 2024. O empréstimo também será destinado à redução do intervalo entre os trens, diminuição do transbordo entre algumas linhas e viagens mais rápidas.