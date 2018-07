BNDES aprova crédito de R$488 mi para Aeroporto de Brasília

O consórcio reúne a Inframérica Participações (composta pela brasileira Infravix e a argentina Corporación America) e a estatal Infraero. O grupo venceu o leilão da concessão do terminal em fevereiro deste ano.

A previsão é de que até 2014, ano em que será realizada a Copa do Mundo no Brasil, a capacidade de passageiros do aeroporto de Brasília seja de 20,7 milhões, ante 15,4 milhões em 2011.

Já em 2016, quando o Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas, o número deve subir para 24,4 milhões, chegando a 31,3 milhões em 2021 e 38,8 milhões em 2031, segundo o BNDES.

O consórcio também pretende transformar a área do aeroporto em um polo comercial, com a construção de hotel, centro de convenções e escritórios, além de se transformar em um centro logístico internacional, com parcerias com grandes operadores do setor.

Os acionistas privados da Inframérica também foram vitoriosos no leilão para a construção e exploração do o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), primeiro aeroporto federal a ser concedido à iniciativa privada. O BNDES já aprovou financiamento de 329,3 milhões de reais para o empreendimento.

(Por Danielle Assalve e Juliana Schincariol)