"Os recursos, que representam 18 por cento do total a ser investido no projeto completo e 69 por cento dos gastos iniciais, destinam-se a apoiar os investimentos previstos nos dois primeiros anos do contrato de concessão antes que a análise do empréstimo de longo prazo esteja concluída", informou o BNDES.

(Por Priscila Jordão)