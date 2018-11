BNDES aprova empréstimo-ponte de R$1 bilhão para Belo Monte

Os recursos serão usados em compra de materiais e de equipamentos nacionais, além do pagamento de serviços de engenharia e de estudos técnicos para a instalação da usina, afirma o banco.

A obra, considerada terceira maior usina do mundo em capacidade instalada atrás de Itaipu e Três Gargantas (China), ainda não recebeu licenciamento ambiental para o início de sua construção.

Apesar disso, o banco concedeu o empréstimo como "um adiantamento de recursos a título de pagamento inicial das encomendas para a fabricação de máquinas e equipamentos necessários ao projeto".

O financiamento para a construção da usina, que terá capacidade instalada de 11.233 megawatts e cuja primeira unidade geradora deverá entrar em operação comercial em fevereiro de 2015, segue em análise pelo banco e "e depende da conclusão do processo de licenciamento do projeto. Nenhuma obra civil ou instalação de equipamentos será realizada no local da usina antes da obtenção do devido licenciamento ambiental e da licença de instalação do empreendimento."

A Norte Energia venceu o leilão da usina em abril deste ano após uma série de tentativas do Ministério Público Federal de barrar o projeto na Justiça por riscos ambientais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)