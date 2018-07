BNDES aprova financiamento de R$1 bi para linha leste do metrô de Fortaleza

Em comunicado à imprensa, o banco de fomento disse que o projeto, que faz parte dos investimentos para mobilidade no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), terá uma extensão total de 12,4 quilômetros, sendo 11,1 quilômetros subterrâneos, e 13 estações.

A linha leste do metrô de Fortaleza irá integrar o centro da capital cearense à região da Avenida Santos Dumont, "onde se encontram os principais polos comerciais, universitários e financeiros da cidade", afirmou o BNDES.

"O traçado do metrô partirá da Estação Central Chico da Silva, seguindo no sentido Oeste-Leste até a Estação Hospital Geral da Fortaleza (HGF), a partir da qual derivará no sentido sul, até a Estação Edson Queiroz, atendendo doze bairros da cidade", completou o banco.

A previsão é que a construção da linha gere cerca de 2,5 mil empregos diretos e 3,2 mil empregos indiretos, disse o BNDES, sem divulgar um prazo estimado para a conclusão das obras.

O contrato para as obras civis da linha leste foram assinados em outubro pelo governador do Estado, Cid Gomes, e o consórcio formado pelas empresas Cetenco Engenharia e Acciona Infraestructuras, que venceu a licitação para o empreendimento com proposta de 2,3 bilhões de reais.

(Por Marcela Ayres)