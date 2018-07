BNDES aprova financiamento de R$5,4 bi para a Oi

"O projeto inclui investimentos na expansão e melhoria da capacidade instalada das redes de acesso de dados (banda larga), fixa e móvel, e na infraestrutura de TV por assinatura, além de investimentos em tecnologia da informação", informou o banco de fomento em comunicado nesta terça-feira.

A Oi anunciou em abril do ano passado suas metas de investimentos para o período de 2012 a 2015, no total de 24 bilhões de reais --cerca de 6 bilhões de reais por ano. Mas a solicitação do financiamento foi feita antes da divulgação das metas.

O financiamento liberado pelo BNDES inclui o apoio à compra de 1,4 bilhão de reais em equipamentos nacionais, priorizando também fornecedores que investem em inovação no país.

Os recursos serão desembolsados paulatinamente, dependendo do desenvolvimento da execução do plano de investimentos, explicou Rodrigo Pedrosa, gerente da área de tecnologia da informação (TI) e telecomunicações do banco de fomento.

O BNDES financiará um total de 34 por cento dos 15,9 bilhões de reais de investimentos da Oi passíveis de financiamento pelo banco de fomento, principalmente em infraestrutura.

"A Oi, dentro do guidance dela, considera alguns investimetos que sob a ótica do BNDES não seriam apoiáveis, como abertura de lojas e investimentos imobiliários", afirmou Eduardo Costa, economista do departamento de TI e telecomunicações do banco.

A Oi não quis comentar o assunto.

Às 17h20, a ação preferencial da empresa tinha queda de 1,51 por cento, a 8,48 reais, enquanto o Ibovespa operava em queda de 0,97 por cento.

(Por Sérgio Spagnuolo)