BNDES aprova mais dois projetos do Fundo Amazônia O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira a aprovação de mais dois projetos a serem apoiados pelo Fundo Amazônia, no valor total de R$ 27,3 milhões. Com as duas aprovações, o Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, encerrou 2012 com 36 projetos aprovados, no valor de R$ 439,8 milhões.