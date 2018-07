BNDES aprova R$ 173,3 mi para obra de saneamento no PR O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira a aprovação de um financiamento de R$ 173,3 milhões para a CAB Águas de Paranaguá S/A. Os recursos serão investidos na modernização e expansão dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no perímetro urbano da cidade de Paranaguá (PR), incluindo os distritos de Alexandra e da Ilha do Mel.