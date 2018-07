BNDES aprova R$1,2 bi para investimentos no aeroporto de Guarulhos O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo-ponte no valor de 1,2 bilhão de reais para o desenvolvimento do projeto de ampliação, modernização e exploração do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Estado de São Paulo.