BNDES aprova R$1,8 bi para linha de transmissão do Madeira

Os recursos destinam-se à Sociedade de Propósito Específico (SPE) Interligação Elétrica do Madeira, formada pela Cteep, Chesf e Furnas, as duas últimas subsidiárias da Eletrobras.

O investimento total na linha de transmissão e nas duas substações que terão apoio financeiro do banco de fomento é estimado em 3,5 bilhões de reais.

Conforme o BNDES, o projeto poderá contar com recursos levantados por meio de emissão de debêntures no valor de até 350 milhões de reais.

"Nesse caso, as garantias do financiamento aprovado pelo BNDES também serão compartilhadas com os debenturistas, aumentando a segurança dos investidores no papel. Caso a empresa opte por não realizar a emissão de debêntures, deverá aportar recursos próprios no valor equivalente ao previsto pela captação", segundo o banco.