BNDES aprova R$306 mi para investimentos da Boticário O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de 306 milhões de reais para a ampliação de investimentos do grupo de cosméticos Boticário no país, principalmente na região Nordeste, com a construção de novas fábricas e expansão da rede de lojas.