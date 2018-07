BNDES aprova R$330 mi para setor de petróleo e gás no PR e RJ O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamentos para dois projetos de investimento da Aker Solutions do Brasil, que somam 329,7 milhões de reais, para implantação de unidades de produção e manutenção de equipamentos do setor de petróleo e gás no Paraná e Rio de Janeiro, disse em comunicado nesta segunda-feira.