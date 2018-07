BNDES aprova R$4,27 bi para aeroportos de Guarulhos e de Brasília

O concessionário do aeroporto de Guarulhos, GRU Airport, receberá 3,48 bilhões de reais, enquanto a Inframérica, concessionário do aeroporto de Brasília, receberá 797,1 milhões de reais.

De acordo com o BNDES, os recursos destinam-se à ampliação, modernização e exploração da infraestrutura dos dois aeroportos e também servirão para quitar os empréstimos-ponte concedidos anteriormente pelo banco.

Do total a ser desembolsado para o aeroporto de Guarulhos, 1,2 bilhão de reais são relativos ao empréstimo-ponte concedido em outubro de 2012, a ser pago quando ocorrer o primeiro desembolso para a concessionária GRU Airport.

No caso da Inframérica, no primeiro desembolso será pago o empréstimo-ponte de 488 milhões de reais, concedido em dezembro do ano passado.

A participação dos recursos do BNDES será de 64 por cento do total dos investimentos no aeroporto de Guarulhos, e de 61 por cento no projeto do Aeroporto Internacional de Brasília, informou a instituição em comunicado.

(Por Luciana Bruno)