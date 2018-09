BNDES aprova R$400 mi em obras no Maracanã para Copa de 2014

O Maracanã, no Rio de Janeiro, que deve receber a final do Mundial sediado pelo Brasil, está fechado para obras desde o início de setembro. A reforma está orçada em pouco mais de 700 milhões de reais. O restante do dinheiro deve ser aplicado pelo consórcio privado vencedor de licitação.

"O Maracanã é a joia da coroa no país e vamos liberar o teto do nosso programa de financiamento", disse Gaspar a jornalistas.

Os recursos serão aplicados não só na modernização do estádio, mas também na revitalização no entorno da arena.

De acordo com o executivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Maracanã é o quinto estádio da Copa a receber recursos do banco. Os outros ficam em Manaus, Cuiabá, Fortaleza e Salvador.

Até agora, dos três estádios privados --em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo--, apenas representantes do estádio do Corinthians procuraram o banco, porém ainda não formalizaram pedido de empréstimo.

"Se o estádio do Corinthians quiser participar da Copa das Confederações (em 2013), o prazo está ficando apertado", alertou Gaspar.

O executivo do BNDES aguarda pedidos de empréstimos de Belo Horizonte, Recife, Natal e Brasília.

O banco possui uma linha de crédito aprovada de 4,8 bilhões de reais destinada especialmente para as 12 arenas que receberão os jogos do Mundial. O valor do financiamento pode chegar a 400 milhões de reais por estádio.

(Por Rodrigo Viga Gaier)