BNDES aprova R$488,6 mi para projeto sucroenergético no MS O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de 488,6 milhões de reais para a Adecoagro Vale do Ivinhema, para implementação de nova usina de açúcar e etanol na cidade de Ivinhema (MS), segundo comunicado do banco de fomento nesta segunda-feira.