BNDES aprovará de crédito R$900 mi para porto da MMX--fonte

O Superporto Sudeste, como é chamado pela empresa, está em fase avançada de construção no município de Itaguaí (RJ). É um projeto chave para a companhia escoar minério de ferro de seu principal projeto, Serra Azul, em Minas Gerais, e potencialmente de outras minas vizinhas, como a da Usiminas.

Procurada, a assessoria de imprensa da MMX não comentou a informação.

O apoio do banco de fomento para a construção do porto deverá ser concedido após o empresário Eike Batista, controlador da holding EBX, ter comprado 31,2 milhões de ações da MMX. Com isso, ele elevou sua participação na companhia de mineração para 46,4 por cento, segundo anúncio feito nesta segunda-feira.

O porto da MMX, com investimentos previstos em 2,4 bilhões de reais, já recebeu em anos anteriores financiamento do BNDES de 875 milhões de reais.

Os recursos concedidos ao porto da MMX deverão fazer parte de um conjunto de desembolsos do BNDES para infraestrutura que podem chegar 23,4 bilhões de reais neste ano, ante cerca de 18,7 bilhões de reais liberados em 2011.

O banco de fomento já havia apoiado o projeto com um empréstimo de 70 milhões de reais, em 2009, e outro de 805 milhões de reais, em 2010.

A capacidade inicial de movimentação do Superporto será de 50 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Em uma segunda etapa, já em fase de licenciamento, o porto terá capacidade para movimentar até 100 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Cerca de 3 mil pessoas trabalham na construção do empreendimento, que tem previsão de iniciar as operações em 2013.

SERRA AZUL

Outro pedido de desembolso, para expansão da mina de Serra Azul, também está em vias de ser avaliado pelo banco de fomento, afirmou a fonte, pedindo para não ser identificada.

Em entrevista à Reuters em maio, o presidente da MMX, Guilherme Escalhão, afirmou que faltava pouco para formalizar pedido de financiamento ao BNDES para expandir Serra Azul.

Também dissera que havia possibilidade de reunir recursos de bancos de fomento asiáticos, que teriam acenado com disponibilidade da ordem de 1 bilhão de dólares.

A MMX iniciou neste ano a expansão da sua mina de Serra Azul, um projeto de 29 milhões de toneladas de minério de ferro.

São sócios de Eike na MMX a chinesa Wisco (16 por cento) e a coreana SK Networks (14 por cento).

As ações da MMX operavam em alta de 0,47 por cento às 14h55, enquanto o Ibovespa operava em queda de 0,11 por cento por cento.