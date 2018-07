BNDES cogita chance de desembolso acima de R$150 bi em 2012

O banco também está tratando com o Tesouro sobre a liberação de aportes para reforçar o caixa a partir de meados do ano, disse Coutinho.

"Temos entendimentos com o Tesouro e a partir de meados do ano vamos precisar ir reforçando (o caixa). Estamos em entendimentos... certamente precisaremos do volume suplementar de suporte ao longo desse ano para cumprirmos em torno de 150 bilhões (de reais) em desembolsos", disse Coutinho a jornalistas.

"Estamos em uma faixa que faria de 145 bilhões a 150 e poucos bilhões de reais, que corresponde ao conjunto de projetos que já temos em carteira", acrescentou.

