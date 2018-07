BNDES destina R$ 16,8 mi a Cadastro Ambiental do Acre

O projeto a ser financiado prevê a implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) em todos os 22 municípios do Acre, com prazo de execução de dois anos.

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, participou da cerimônia de assinatura, ao lado do diretor da Área de Meio Ambiente do BNDES, Guilherme Lacerda. O evento ocorreu na sede do Banco, no Rio de Janeiro.

Segundo o BNDES, a implantação do CAR - registro público eletrônico das informações ambientais do imóvel rural - atende à exigência do novo Código Florestal e às prioridades do Fundo Amazônia para o biênio 2013-2014. As duas iniciativas do projeto (CAR e PRA) estão no centro da política ambiental brasileira e são diretamente voltadas para a gestão ambiental e para o combate ao desmatamento.