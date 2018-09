BNDES deve anunciar verba de R$ 1,6 bilhão ao Metrô de SP

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve anunciar nesta terça-feira, 20, um financiamento de R$ 1,6 bilhão para expandir a linha 2 (verde) do Metrô de São Paulo. A revelação foi feita nesta tarde pela ministra do Turismo, Marta Suplicy, em entrevista coletiva para apresentar o Plano de Mobilidade Urbana para a Copa de 2014, na capital paulista. "É provável que seja R$ 1,6 bilhão para o Metrô amanhã", disse ela, sem dar mais detalhes sobre a operação. A linha verde liga as estações Vila Madalena a Alto do Ipiranga e deve ser prolongada até Vila Prudente, passando pelas estações Sacomã e Tamanduateí.