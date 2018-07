BNDES deve financiar R$4,4 bi para mineração em 2009

Segundo comunicado enviado pelo evento, o chefe do Departamento de Indústria de Base na Área de Insumos Básicos do banco, Paulo Sergio da Fonseca, informou que o banco deve emprestar 4,4 bilhões de reais este ano.

Para melhorar as condições de acesso ao crédito do setor mineral, Fonseca destacou que seria "fundamental" que os direitos minerários usados como garantia nos empréstimos pudessem ser transferidos pelo banco credor, em caso de execução, para outro tomador.

"Isso dá segurança para o credor e beneficia o setor mineral como um todo", disse na nota, salientando que medidas adicionais estão sendo estudadas para beneficiar as pequenas mineradoras.

O setor de mineração aguarda com expectativa mudanças no marco regulatório da mineração, que entre outras coisas poderá reduzir o tempo para exploração e produção das minas e aumentar os royalities pagos pela indústria.

De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Paulo Camilo, presente no evento, a mudança defendida pelo BNDES pode aumentar o número de empresas do setor no Brasil.

A indústria da mineração é responsável por cerca da metade do saldo da balança comercial brasileira, impulsionado sobretudo pela Vale, informou o Ibram no comunicado.

"O Ibram e o BNDES já negociam estratégias para que o setor consiga ampliar seus indicadores de competitividade, participação no mercado externo e geração de emprego", informou a nota.

(Por Denise Luna)