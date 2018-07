BNDES divulga lista de 20 filmes que receberão recursos O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou hoje a lista dos 20 projetos cinematográficos que receberão recursos no valor de R$ 12,9 milhões dentro do Edital de Seleção Pública de Projetos Cinematográficos 2007. A verba será para investimentos em propostas de produção e na finalização de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de longa-metragem, nos gêneros ficção, animação e documentário. O banco aumentou o dinheiro destinado aos filmes de animação para R$ 1,5 milhão, o mesmo valor destinado aos de ficção, na tentativa de estimular o segmento, que é considerado de grande potencial no País. Também recebeu maior verba o segmento de finalização para os filmes de ficção e animação, passando de R$ 500 mil para R$ 750 mil. De acordo com o banco, os filmes escolhidos refletem a distribuição regional dos inscritos. Dos 182 filmes inscritos, 85% têm origem no eixo Rio-São Paulo (48% do Rio e 37% de São Paulo) e 15% em outros Estados. Foram escolhidos 15 filmes de ficção, três filmes de animação e dois documentários. São produções de cineastas reconhecidos no Brasil e no exterior, como Fernando Meirelles, Daniel Filho e Guel Arraes, entre outros. A lista completa pode ser acessada no site do BNDES - http://www.bndes.gov.br/.