BNDES empresta R$167,4 mi para Guararapes se expandir

Segundo comunicado do banco de fomento, 156,4 milhões de reais serão para expansão e modernização da rede da Riachuelo, com previsão de abertura de até 30 novas lojas no Brasil, ampliação da frota de caminhões e do refeitório da matriz em São Paulo e implantação de nova central de atendimento em Natal.

Outros 11 milhões de reais do BNDES serão destinados à Guararapes Confecções --polo industrial do grupo que atende exclusivamente à Riachuelo. O dinheiro será usado na construção de um galpão industrial em Fortaleza, para produção de jeans e camisaria.