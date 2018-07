BNDES estima desembolsos de R$3,5 bi para eólicas em 2012 Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para usinas eólicas poderá superar de 3,5 bilhões de reais neste ano, segundo o chefe do Departamento de Fontes Alternativas de Energia do banco, Antonio Carlos Tovar.