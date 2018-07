BNDES financia R$737 mi de hidrelétrica de R$1 bi no Norte O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar 736,8 milhões de reais para a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jarí, entre os Estados do Pará e Amapá, do total de 1 bilhão de reais previstos para o projeto.