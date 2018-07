BNDES libera R$ 1,5 bi para metrô e CPTM, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que participou nesta terça-feira da Cúpula Mundial dos Estados, evento do calendário da Rio+20, informou que amanhã a direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assina dois financiamentos para o Estado de São Paulo, num total de cerca de R$ 1,5 bilhão. "Para a obra da Linha 2 do Metrô será quase R$ 1 bilhão, e meio bilhão para a linha 8 da CPTM", afirmou o governador.