BNDES libera R$ 28,9 mi para empresa de biotecnologia

Outros sócios da Recepta são o pesquisador e fundador José Fernando Perez; José Barbosa Mello, vice-presidente da empresa; e os empresários Emílio Alves Odebrecht e Jovelino de Carvalho Mineiro, ambos investidores-anjos. Os novos recursos serão utilizados na implementação do plano de negócios da empresa. A Recepta foi fundada em 2006 a partir de uma parceira de investidores e pesquisadores brasileiros com o Instituto Ludwig de Pesquisas sobre o Câncer.

Segundo o BNDES, a Recepta conta atualmente com 36 empregados e seu plano de negócios projeta um quadro de 53 profissionais no médio prazo. A empresa estabeleceu parcerias com universidades e instituições de pesquisa, como o Instituto Butantan, o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), além de instituições estrangeiras como a Sloan School of Management, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), e a Universidade de Gothenburg, na Suécia.