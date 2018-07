BNDES libera R$ 4,3 bi ao Rio para linha 4 do metrô O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 4,3 bilhões ao governo do Estado do Rio de Janeiro para a implantação da infraestrutura da Linha 4 do metrô da capital, que ligará a Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, a Ipanema, na zona sul. O montante representa 48,4% do valor total do projeto. Em janeiro do ano passado, o BNDES já tinha aprovado um financiamento de R$ 126,3 milhões para elaboração de estudos e projetos relativos à Linha 4.