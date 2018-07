BNDES libera R$205 mi para projeto sucroalcooleiro em SP O BNDES aprovou um empréstimo de 205 milhões de reais para um projeto sucroalcooleiro que inclui usina, unidade de cogeração de energia e implantação de lavoura de cana dos grupos Tavares de Almeida, Tejofran e Zogbi, informou o banco em nota. O dinheiro representa, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 66 por cento do investimento total previsto no projeto, que está sendo implantado no muncípio paulista de Cerqueira César (oeste do Estado). O empréstimo da entidade ocorre em um momento em que muitos projetos no setor de açúcar e álcool estão ameaçados diante do aperto nas condições de financiamentos por parte de bancos comerciais e instituições financeiras estrangeiras. O Unibanco lidera um pool de agentes financeiros que vai repassar os recursos para os grupos responsáveis pelo projeto. A previsão é de produção apenas de álcool na safra 2009/2010, com fabricação de açúcar e geração de energia elétrica pela queima de bagaço a partir da safra seguinte. (Por Marcelo Teixeira)