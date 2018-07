BNDES manterá participação O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse ontem que o banco apoia a união das operações das empresas de etanol Brenco e ETH Bionergia, controlada pelo grupo Odebrecht, por criar uma empresa forte no setor de energia renovável. O executivo afirmou que a BNDESPar, empresa de participações do banco que detém quase 21% do capital da Brenco, continuará sócia do novo negócio, mas não detalhou como ficará a participação acionária com a fusão das operações das duas empresas.