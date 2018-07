BNDES não vê risco de crédito para elétricas por tarifa menor A redução nas tarifas de energia anunciada pelo governo federal não vai criar risco de crédito para as companhias que atuam no setor, afirmou nesta quarta-feira a chefe do Departamento de Energia Elétrica do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Márcia Leal.