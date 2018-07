BNDES poderá apoiar 4ª etapa de despoluição do Tietê O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Luciano Coutinho afirmou que o banco de fomento está à disposição para "discutir o apoio" à última fase da despoluição do Rio Tietê, em São Paulo. Ele ressaltou que isso ocorreria dentro das prioridades do governo federal. "É uma honra para nós apoiarmos o projeto de despoluição do Rio Tietê. Estamos abertos a discutir o apoio à quarta etapa", afirmou. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a quarta etapa deve começar neste ano e tem previsão de ser concluída em 2020.