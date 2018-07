BNDES prevê dezembro redentor para atingir meta de 2012

"Dezembro é um mês forte; podemos superar (a meta), dependendo do que acontecer entre hoje e amanhã", disse o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, a jornalistas, sem dar detalhes.

Mais cedo, o banco de fomento informara que suas liberações de financiamento no ano até novembro somaram 121,8 bilhões de reais, uma alta de 3 por cento ante o mesmo período de 2011.

Mas, para atingir a meta para o fechado do ano, o banco teria que fazer em dezembro quase 30 bilhões de reais, acima da média de 11 bilhões de reais por mês até novembro.

Nesta quinta-feira, Coutinho assinou a liberação de 1,9 bilhão de reais para o programa de transportes do governo paulista, especialmente o projeto de expansão da Linha 5 (Lilás) do Metrô.

DESEMPENHO SETORIAL

De acordo com o BNDES, empresas industriais ficaram com 34 por cento do total (41,4 bilhões de reais), enquanto a fatia do setor de infraestrutura foi de 33 por cento (40,2 bilhões de reais).

O segmento de comércio e serviços (30,3 bilhões de reais) teve participação de 25 por cento das liberações e a agropecuária tomou 8 por cento do montante (9,9 bilhões de reais).

No acumulado de doze meses até novembro, os desembolsos somaram 142,7 bilhões de reais, com avanço de 7 por cento na comparação com igual período anterior.

(Por Diogo Ferreira e Aluísio Alves)