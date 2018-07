BNDES recebe US$250 mi para projeto de ferrovia no país O Banco de Tóquio-Mitsubishi UFJ e o Banco do Japão para Cooperação Internacional (JBIC, na sigla em inglês) informaram nesta quarta-feira que assinaram em 25 de dezembro um projeto de financiamento de 250 milhões de dólares com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), afirmou o JBIC. O JBIC vai repassar 150 milhões de dólares, enquanto o Banco de Tóquio responderá pelos outros 100 milhões de dólares. A parcela de recursos do Tóquio-Mitsubishi UFJ será garantida pelo JBIC. Os recursos serão usados para desenvolver uma rede ferroviária de carga no Brasil. Em 2005 o BNDES pegou um empréstimo de 300 milhões de dólares, com prazo de 10 anos, com o JBIC e outros 200 milhões de dólares, pelo mesmo período, com o Banco de Tóquio-Mitsubishi UFJ para desenvolver projetos de infra-estrutura.