BNDES recua e plano Pão de Açúcar-Carrefour é suspenso

O francês Casino, que vinha descrevendo a proposta de fusão como "hostil e ilegal", disse pela manhã que seu Conselho de Administração rejeitou por unanimidade a tentativa de aliança do Pão de Açúcar com seu principal rival doméstico Carrefour.

O empresário Abilio Diniz, que atualmente divide o controle do Pão de Açúcar com o Casino por meio da holding Wilkes, esteve na reunião em Paris, mas não participou da votação.

Em nota à imprensa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que "cancelou o enquadramento" do financiamento à operação de aliança de Pão de Açúcar e Carrefour no país, que criaria uma gigante do varejo nacional com cerca de 27 por cento de market share.

Em comunicado separado, a Gama --fundo criado pelo BTG e que apresentou a proposta de associação-- disse que a manifestação do Conselho do Casino "nos leva a suspender temporariamente a proposta, com o firme propósito de manter um diálogo aberto".

Há duas semanas, em uma complexa proposta orquestrada por Diniz, a Gama apresentou um plano para unir os ativos do Carrefour no Brasil ao Pão de Açúcar. Estava prevista a participação do BNDESPar, braço de participações do BNDES, e do próprio BTG, com aporte de até 1,7 bilhão de euros e 800 milhões de euros, respectivamente.

"Como reiterado em diversas oportunidades, o pressuposto da eventual participação da BNDESPar nesta operação era o entendimento entre todas as partes envolvidas", afirmou o banco de fomento.

O governo brasileiro --que inicialmente incentivou a fusão-- passou a adotar uma posição de neutralidade após as manifestações do Casino de que Diniz teria rompido o contrato na Wilkes ao negociar com o Carrefour supostamente sem o consentimento do sócio francês.

Apesar de ter suspendido por ora a proposta, a Gama reiterou acreditar que "trata-se de oportunidade excepcional para ambos os grupos, oferecendo enorme potencial de crescimento para o Grupo Pão de Açúcar e relevantes ganhos para todos os acionistas, inclusive o Casino".

"Desde sempre, tratou-se de uma proposta amigável, sujeita à aprovação dos acionistas e em consonância com os contratos vigentes. Acreditamos que a associação entre Pão de Açúcar e Carrefour é excepcional para todos os públicos envolvidos e poderá ser reavaliada no futuro", acrescentou o BTG.

SEM VENCEDOR

Ainda que exista crença de que o Casino terá sucesso em bloquear o plano de fusão, há incertezas quanto ao futuro do relacionamento com Diniz, chairman e acionista-chave do Pão de Açúcar, assim como com a diretoria do grupo brasileiro.

"Não há de fato um vencedor nessa história, com o Casino preso a um sócio com interesses que claramente são outros", disse a codiretora global de pesquisa da Planet Retail, Natalie Berg.

O Carrefour e o Casino buscam uma posição relevante no mercado brasileiro, mesmo caso do norte-americano Wal-Mart, maior varejista do mundo. Todos os três enfrentam vendas estagnadas em seus países-sede.

O colapso do plano de fusão de Pão de Açúcar e Carrefour no Brasil --ao menos em seu formato atual-- é particularmente ruim ao Carrefour, que luta para se recuperar de três alertas de lucro feitos em menos de um ano.

"A diretoria (do Carrefour) claramente esperava que o acordo no Brasil fosse adiante e que as sinergias seriam fundamentais para que a empresa melhorasse de forma significativa a lucratividade de seus hipermercados brasileiros", disse o analista Justin Scarborough, do RBS.

Ao mesmo tempo em que se posicionou contra a fusão com o Carrefour no Brasil, o Casino reafirmou seu comprometimento com o Pão de Açúcar e o Brasil, sinalizando que não tem planos de se desfazer da posição na varejista brasileira.

Alguns analistas acreditam que a saga não terminou e que Diniz poderá tentar seduzir o Casino com novos termos do plano, embora não esteja claro se o Carrefour aceitaria uma proposta diferente.

"Uma reestruturação da proposta seria menos favorável ao Carrefour", disseram os analistas da Espirito Santo.

Alguns analistas também têm sugerido que o objetivo principal de Diniz é conseguir alterar o acordo de acionistas da Wilkes, pelo qual o Casino tem o direito de assumir o controle do Pão de Açúcar em junho de 2012.

(Reportagem adicional de Mark Potter, em Londres)