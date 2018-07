BNDES terá linhtas para cidades afetadas por desastres O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje que começou a operar as linhas de financiamento do Programa BNDES Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (BNDES PER. Com dotação orçamentária de R$ 800 milhões, o programa só começa a operar agora, após sofrer alguns ajustes.